Merck: le CHMP émet un avis favorable sur le Lynparza 27/06/2022

(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis positif concernant une nouvelle indication du Lynparza (olaparib) en tant que traitement adjuvant à destination des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce dit 'HER2- négatif' avec mutations des BRCA1 et BRCA2, ayant déjà suivi une chimiothérapie.



Le CHMP a fondé son avis favorable sur les résultats de l'essai de phase 3 OlympiA présentés lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology et publiés dans le New England Journal of Medicine en juin 2021.



'La recommandation d'aujourd'hui constitue un vent d'espoir pour les patients en Europe. Nous nous rapprochons de la mise en place d'une nouvelle norme de soins potentielle qui améliore la survie globale des patients pouvant recevoir un traitement par olaparib', a commenté le professeur Andrew Tutt, professeur d'oncologie à l'Institute of Cancer Research de Londres et au King's College de Londres.



Pour rappel, le Lynparza, un médicament à prise orale, est déjà approuvé dans l'Union européenne pour plusieurs types de tumeurs, allant du cancer de l'ovaire au cancer de la prostate.