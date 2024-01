Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: lancement de quatre essais pivots de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 12:54









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui le lancement d'essais pivots de phase 3 pour quatre de ses candidats médicaments expérimentaux contre les hémopathies malignes et les tumeurs solides.



Ces études mondiales concernent:

- Bomedemstat, en cours d'évaluation pour le traitement de certains patients atteints de thrombocytémie essentielle (ET);

- Nemtabrutinib, en cours d'évaluation pour le traitement de certains patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) et de petit lymphome lymphoïde (SLL);

- MK-2870, en cours d'évaluation pour certains patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et certaines patientes atteintes d'un carcinome de l'endomètre préalablement traité;

- MK-5684,en cours d'évaluation pour le traitement de certains patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



' Ces lancements d'essais de phase 3 pour quatre de nos candidats expérimentaux représentent une étape cruciale dans nos efforts visant à faire progresser les options de traitement potentielles pour les personnes atteintes de tumeurs solides et de néoplasmes hématologiques et de tumeurs malignes ', a déclaré le Dr Marjorie Green, vice-présidente principale et responsable du déceloppement mondial en oncologie chez Merck Research Laboratories.





