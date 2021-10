Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : lancement d'une OPA sur Acceleron Pharma information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Merck annonce aujourd'hui le lancement d'une OPA en espèces, par l'intermédiaire d'une filiale, afin d'acheter les actions ordinaires en circulation d'Acceleron Pharma. À la clôture de l'offre publique d'achat, les actionnaires d'Acceleron recevront 180 $ en espèces pour chaque action ordinaire d'Acceleron. Acceleron deviendra alors une filiale de Merck. L'offre publique d'achat expirera le 10 novembre 2021 et reste soumise à certaines conditions, notamment l'apport d'actions représentant au moins la majorité du nombre total d'actions en circulation d'Acceleron. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.52% MERCK NYSE -0.90%