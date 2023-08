Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: lancement d'un programme en hypercholestérolémie information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors États-Unis et Canada) annonce le lancement de son programme clinique de phase III CORALreef pour évaluer le MK-0616, un inhibiteur oral de PCSK9 expérimental, dans le traitement de l'hypercholestérolémie chez l'adulte.



Ce vaste programme clinique, le premier de phase III pour un inhibiteur oral de PCSK9, vise à recruter environ 17.000 participants pour trois études à l'échelle mondiale : CORALreef Lipids, CORALreef HeFH et CORALreef Outcomes.



Les deux premières études, dont le recrutement commence dès maintenant, évalueront la réduction du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), tandis que la troisième, dont le recrutement doit démarrer d'ici fin 2023, portera sur les résultats cardiovasculaires.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -1.71%