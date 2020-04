Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : lancement d'un nouveau médicament biosimilaire Cercle Finance • 15/04/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Merck annonce ce mercredi qu'il lance aux États-Unis un médicament biosimilaire au traitement contre le cancer du sein de Roche, l'Herceptin. L'Ontruzant de Merck sera vendu à un prix courant (ou coût d'acquisition du grossiste) d'environ 1.325 dollars pour le flacon unidose de 150 mg et de 3.709 dollars pour le flacon multidose de 420 mg. Ces prix représentent une remise de 15% par rapport au prix courant de l'Herceptin, selon Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.35% MERCK NYSE -2.08%