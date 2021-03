Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : lance une OPA sur Pandion Therapeutics Cercle Finance • 05/03/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - Après avoir fait connaître, le 25 février, son intention d'acquérir Pandion Therapeutics, Merck a annoncé le lancement, par l'intermédiaire d'une filiale, d'une offre publique d'achat au comptant visant à s'emparer de toutes les actions ordinaires en circulation de Pandion Therapeutics. A la clôture réussie de l'offre publique d'achat, les actionnaires de Pandion recevront 60 $ en espèces pour chaque action ordinaire de Pandion valablement déposée. Pandion deviendra alors une filiale de Merck. Sauf prolongation, l'offre publique d'achat expirera le 31 mars 2021 et la transaction devrait être conclue au premier semestre 2021, précise Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +0.30%