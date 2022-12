Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck:lance une offre publique d'achat sur Imago BioSciences information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 13:31









(CercleFinance.com) - Merck lance aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une filiale, une offre publique d'achat en espèces de toutes les actions ordinaires en circulation d'Imago BioSciences. Le 21 novembre 2022, Merck a conclu un accord définitif pour acquérir Imago.



Dans le cadre de cette opération, les actionnaires d'Imago recevront 36 dollars en espèces pour chaque action ordinaire d'Imago. Après l'achat des actions dans le cadre de l'offre publique d'achat, Imago fusionnera avec une filiale de Merck.



Merck déposera aujourd'hui auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la SEC) une déclaration d'offre publique d'achat.



L'offre publique d'achat expirera une minute après 23h59 le 10 janvier 2023. La clôture de la transaction est prévue pour le premier trimestre de 2023.





