Merck : lance une offre publique d'achat sur ArQule

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de médicaments Merck a lancé aujourd'hui son offre publique d'achat de 20 dollars par action sur les actions en circulation d'ArQule. L'offre officielle intervient plus d'une semaine après que Merck a déclaré qu'il avait accepté d'acheter ArQule ce qui permettra d'avoir accès au principal médicament candidat pour les tumeurs B des cellules. La transaction en espèces a une valeur d'environ 2,7 milliards de dollars. L'offre publique d'achat expirera le 15 janvier 2020, tandis que l'acquisition proprement dite devrait être conclue au début du premier trimestre 2020.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.74% MERCK NYSE -0.32%