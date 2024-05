Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: la FDA va étudier une nouvelle indication du Keytruda information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que la FDA a accepté d'étudier, dans la cadre d'un examen prioritaire, sa demande de licence pour le Keytruda associé à chimiothérapie comme traitement de première intention des patients atteints de mésothéliome pleural malin avancé ou métastatique non résécable.



La décision de la FDA est attendue pour le 25 septembre 2024.



Cette demande s'appuie sur les résultats d'un essai de phase 2/3 ayant montré que le protocole Keytruda + chimio avait permis d'améliorer 'significativement' la survie globale des patients, réduisant même le risque de décès de 21 %, avec une survie médiane de 17,3 mois contre 16,1 mois pour la chimiothérapie seule.



Le laboratoire précise que Keytruda + chimiothérapie a également montré des améliorations significatives de la survie sans progression et du taux de réponse objective par rapport à la chimiothérapie seule.





