Merck : la FDA rejette un traitement pour le cancer du foie

Cercle Finance • 08/07/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Merck et le japonais Eisai ont déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis n'avait pas approuvé leur nouvelle demande de médicament pour une combinaison de Keytruda et Lenvima comme traitement de première ligne pour le carcinome hépatocellulaire non résécable. Les sociétés ont déclaré avoir reçu une 'lettre de réponse complète' détaillant les raisons du rejet de la FDA. Les fabricants de médicaments ont déclaré qu'ils prévoyaient désormais de travailler avec la FDA pour mener un essai clinique bien contrôlé qui démontre des preuves substantielles de l'efficacité de la combinaison et des avantages cliniques.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.85% MERCK NYSE 0.00%