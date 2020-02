Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : la FDA refuse une demande pour Keytruda Cercle Finance • 19/02/2020 à 14:51









(CercleFinance.com) - Merck a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration des États-Unis avait refusé d'approuver un nouveau schéma posologique de six semaines pour son médicament anticancéreux à succès Keytruda. Dans une ' lettre de réponse complète ' (LCR), la FDA a rejeté les demandes de licence de produits biologiques supplémentaires de Merck cherchant à mettre à jour la fréquence d'administration de son immunothérapie. Le fabricant américain de médicaments voulait inclure une dose de 400 mg perfusée sur 30 minutes toutes les six semaines dans plusieurs indications. Keytruda est généralement administré en perfusion intraveineuse de 30 minutes toutes les trois semaines. Le schéma posologique de six semaines était censé offrir aux médecins et aux patients une ' plus grande flexibilité ' dans leurs plans de traitement.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.10%