Merck : la FDA approuve une nouvelle indication du Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé une indication élargie du Keytruda, dans le cadre du traitement en monothérapie des patients atteints de carcinome épidermoïde cutané localement avancé (cSCC) incurable par chirurgie ou radiothérapie. ' Cette approbation est une excellente nouvelle pour ces patients et démontre une fois de plus l'engagement de Merck dans la recherche sur le cancer du cancer de la peau', a déclaré le Dr. Vicki Goodman, vice-présidente en charge de la recherche clinique chez Merck Research Laboratories.

