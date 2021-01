Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : la FDA approuve le verquvo Cercle Finance • 20/01/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Merck annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le verquvo comme traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique. L'approbation s'appuie sur les résultats de l'essai pivot de phase III Victoria et fait suite à l'examen prioritaire accordée par la FDA. 'L'approbation du verquvo offre une nouvelle option qui est la bienvenue aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients', estime le Dr Paul W. Armstrong, cardiologue et professeur émérite de médecine du centre Vigor de l'Université de l'Alberta (Canada). Verquvo (vericiguat) est développé conjointement avec Bayer AG, précise Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.47% MERCK NYSE -0.20%