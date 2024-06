Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: la FDA approuvé la vaccin pneumococcique Capvaxive information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier que la FDA a approuvé Capvaxive, son vaccin conjugué pneumococcique 21-valent, pour la prévention des maladies invasives et de la pneumonie causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes de 18 ans et plus.



CAPVAXIVE couvre des sérotypes supplémentaires non inclus dans les autres vaccins existants, offrant une protection étendue contre les sérotypes responsables de la majorité des cas de maladies pneumococciques invasives (IPD) chez les adultes.



Cette approbation repose sur des résultats immunitaires solides mesurés par l'activité opsonophagocytaire (OPA) et pourrait nécessiter une confirmation clinique continue. Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination se réunira bientôt pour formuler des recommandations sur son utilisation.





Valeurs associées MERCK 127.17 USD NYSE -0.27%