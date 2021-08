Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : la FDA approuve l'association Keytruda - Lenvima information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé l'association du Keytruda, de Merck, et du Lenvima, d'Eisai, comme traitement de première intention des patients adultes atteints de carcinome avancé des cellules rénales (CCR). L'approbation s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III dans lequel le traitement associant Keytruda et Lenvima a démontré des améliorations statistiquement significatives par rapport au sunitinib, avec un risque de progression de la maladie ou de décès réduit de 61% et un risque de décès réduit de 34%. Merck précise toutefois que des effets indésirables - potentiellement graves ou mortels - peuvent survenir à tout moment pendant ou après le traitement par Keytruda. En fonction de la gravité de l'effet indésirable, Keytruda doit être suspendu ou arrêté définitivement et des corticostéroïdes doivent être administrés, souligne le laboratoire.

