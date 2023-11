Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: la FDA approuve Keytruda dans les cancers gastriques information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé Keytruda dans le traitement de première ligne des cancers de l'estomac et de la jonction oesogastrique.



Le groupe pharmaceutique précise que le feu vert de l'autorité sanitaire porte sur l'administration de son immunothérapie vedette en association avec une chimiothérapie dans les formes dites 'HER2 négatives' localement avancée ou métastatique des deux maladies.



Merck indique que l'approbation de la FDA s'est basée sur une étude de phase III ayant montré que l'association de Keytruda et d'une chimiothérapie avait permis de réduire de 22% le risque de décès par rapport à une chimiothérapie seule.



La survie globale des patients a atteint, elle, une médiane de 12,9 mois contre 11,5 pour une chimiothérapie seule.





