Merck: la FDA accorde une revue prioritaire à Welireg

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que l'autorité sanitaire américaine (FDA) avait accepté le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour Welireg et lui avait accordé une revue prioritaire.



Le laboratoire précise que l'examen du dossier va porter sur l'approbation de ce comprimé dans le traitement du carcinome avancé des cellules rénales (cancer du rein) après une immunothérapie ou un traitement anti-angiogénique.



La FDA accorde le statut de revue prioritaire aux candidats médicaments qui ont le potentiel d'offrir une amélioration significative par rapport aux autres options thérapeutiques disponibles.



La décision est attendue pour le début de l'année 2024, précise le groupe pharmaceutique américain dans un communiqué.





