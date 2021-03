Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : la FDA accorde un examen prioritaire au belzutifan Cercle Finance • 16/03/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé lestatut d'examen prioritaire à une nouvelle demande de médicament (NDA) portant sur le belzutifan, un potentiel traitement destiné aux patients atteints de carcinome rénal (RCC) associé à la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) ne nécessitant pas de chirurgie immédiate. 'Cet examen prioritaire confirme les progrès importants que nous avons accomplis pour élargir et diversifier le portefeuille d'oncologie de Merck grâce à de nouvelles approches thérapeutiques innovantes. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la FDA pour apporter le belzutifan aux patients dans le besoin', a déclaré le Dr Scot Ebbinghaus, vice-président en charge de la recherche clinique chez Merck Research Laboratories.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.25% MERCK NYSE +0.49%