Merck : la CE approuve une indication élargie du Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé l'indication élargie du Keytruda comme monothérapie pour le traitement des adultes et des enfants de plus 3 ans atteints d'un lymphome hodgkinien classique, récidivant ou réfractaire (LCH) et ayant échoué à la greffe de cellules souches autologues (ASCT) ou à au moins deux traitements antérieurs. Cette décision s'appuie sur les résultats d'une étude pivot de phase 3 démontrant une amélioration significative de la survie sans progression (SSP) avec Keytruda en monothérapie, par rapport au brentuximab vedotin (BV), un traitement couramment utilisé. Cette approbation est la première approbation pédiatrique pour Keytruda dans l'Union européenne (UE), précise Merck. Elle permet la commercialisation de Keytruda en monothérapie dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Irlande du Nord.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.54% MERCK NYSE -0.21%