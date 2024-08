Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: l'UE approuve Winrevair dans l'HTAP information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi que la Commission européenne l'avait autorisé à mettre sur le marché Winrevair dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).



Le groupe pharmaceutique américain précise que l'approbation de Bruxelles concerne l'association du médicament avec les thérapies standard de la maladie chez les patients adultes en classe fonctionnelle II et III de l'OMS, avec l'objectif d'améliorer leur capacité à l'effort.



Il s'agit de la première autorisation accordée à un inhibiteur de la voie de signalisation de l'activine approuvé pour traiter l'HTAP au sein de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège dans le domaine.



D'après Merck, Winrevair permet d'améliorer l'équilibre entre les signaux pro-prolifératifs et anti-prolifératifs afin de moduler la prolifération vasculaire pulmonaire en induisant notamment des modifications cellulaires associées à des parois vasculaires plus fines.





