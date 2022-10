Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Merck: l'UE approuve une indication élargie pour Vaxneuvance information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 13:06

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) avait approuvé une indication élargie pour le Vaxneuvance (son vaccin antipneumococcique conjugué 15-valent) afin d'y inclure les nourrissons, les enfants et les adolescents de 6 semaines à moins de 18 ans.



L'approbation facilite la disponibilité de Vaxneuvance pour cette population dans les 27 États membres de l'Union européenne (UE) plus l'Islande, la Norvège et le Lichtenstein.



Jusque là, Vaxneuvance était indiqué dans l'UE chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Pour rappel, la maladie pneumococcique est une infection causée par la bactérie S. pneumoniae, ou pneumocoque.



Bien qu'il existe plus de 100 types différents de S. pneumoniae, appelés sérotypes, une petite partie d'entre-eux est responsable de la majorité des infections. En l'occurrence, Vaxneuvance apporte une protection contre 15 sérotypes différents.