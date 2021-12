Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: l'UE approuve un vaccin antipneumococcique information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi que la Commission européenne avait donné son autorisation à la mise sur le marché de son vaccin antipneumococcique.



Vaxneuvance est indiqué pour l'immunisation des adultes de plus de 18 ans en vue de prévenir les pneumococcies invasives causées par le Streptococcus pneumoniae, susceptibles d'entraîner pneumonies et méningites.



La décision concerne les 27 pays de l'UE, plus le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège.



L'approbation de Bruxelles fait suite à un avis favorable émis par l'Agence européenne du médicament (EMA).





Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.72% MERCK NYSE +0.72%