Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: l'UE approuve le Keytruda pour le cancer du rein information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que la Commission européenne a approuvé le Keytruda en tant que monothérapie pour le traitement adjuvant des adultes atteints de carcinome à cellules rénales (RCC) à risque accru de récidive après néphrectomie, ou après néphrectomie et résection de lésions métastatiques.



Le carcinome à cellules rénales est le type de cancer du rein le plus fréquent.



Selon le Dr Thomas Powles, professeur d'oncologie génito-urinaire et directeur du Barts Cancer Center à l'hôpital St. Bartholomew (Londres), cette approbation va permettre d'offrir une thérapie attendue depuis longtemps, celle-ci ayant démontré 'une réduction statistiquement significative du risque de récidive de la maladie ou de décès de près d'un tiers.'





Valeurs associées MERCK Euronext Paris +2.59% MERCK NYSE +2.77%