Merck: l'UE approuve Keytruda dans de nouvelles indications information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 15:15

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait approuvé Keytruda comme traitement dans cinq nouvelles indications, soit dans certains cancers colorectaux, le carcinome de l'endomètre avancé ou récurrent, ainsi que dans les cancers de l'estomac, de l'intestin grêle ou des voies biliaires non résécables ou métastatiques.



Administré en monothérapie, Keytruda agit sur lesmésappariements déficients(dMMR) ou l'instabilité élevéedesmicrosatellites(MSI-H).



'La monothérapie Keytruda a montré de forts taux de réponse objective et une durabilité de la réponse chez les patients atteints de cinq types différents de cancers MSI-H/dMMR ', a déclaré le Dr Aurélien Marabelle, immuno-oncologue au Centre de cancérologie de Gustave Roussy et Professeur d'Immunologie Clinique à l'Université Paris Saclay.



Cette approbation permet la commercialisation de la monothérapie Keytruda dans les 27 États membres de l'Union européenne (UE) plus l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et l'Irlande du Nord.



Par ailleurs, Merck fait savoir que la Commission européenne a aussi approuvé Keytruda en association avec une chimiothérapie, avec ou sans bevacizumab, pour le traitement du cancer du col de l'utérus persistant, récurrent ou métastatique. Une étude fait état d'une réduction de 36% du risque de décès dans le protocole incluant Keytruda.



Cette autre approbation permet elle-aussi la commercialisation Keytruda dans cette indication au sein des 27 États membres de l'Union européenne plus l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et l'Irlande du Nord.