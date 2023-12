Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: l'UE approuve 2 nouvelles indications du Keytruda information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) avait approuvé deux nouvelles indications pour Keytruda dans le traitement des cancers gastro-intestinaux.



La première concerne l'association de Keytruda et d'une chimiothérapie contenant de la fluoropyrimidine et du platine, pour le traitement de première intention de l'adénocarcinome de la jonction gastrique ou gastro-oesophagienne (GEJ) négatif localement avancé, non résécable ou métastatique.



La seconde concerne Keytruda administé avec de la gemcitabine et de la cisplatine comme traitement de première intention du carcinome des voies biliaires (CTB) localement avancé non résécable ou métastatique chez l'adulte.



Ces approbations par la CE font suite aux recommandations positives du Comité des médicaments à usage humain reçues en octobre et novembre 2023, avec dans chaque indication, des baisses respectives de 22% et 17% des risques de décès par rapport à la chimiothérapie seule.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +1.18%