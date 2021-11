Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : l'OPA sur Acceleron va être prolongée information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 14:41









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi avoir reporté au 19 novembre la date de clôture de son offre publique d'achat (OPA) sur la société américaine Acceleron Pharma. Le géant biopharmaceutique indique dans un communiqué qu'en dehors de cette prolongation d'une journée, les modalités et les conditions de son offre restent inchangées. Merck avait lancé le mois dernier une OPA sur Acceleron, une société spécialisée dans la mise au point de produits destinés au traitement de maladies graves et rares, au prix de 180 dollars par action. En date d'hier, l'offre avait permis d'attirer près de 12 millions d'actions, soit l'équivalent de 19,6% du capital d'Acceleron. La période d'attente prévue par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino ayant désormais expiré, la finalisation de l'opération est toujours prévue d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.16% MERCK NYSE 0.00%