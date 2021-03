Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : l'islatravir pourrait prévenir l'infection du VIH Cercle Finance • 09/03/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Merck a présenté les résultats d'une étude de phase I évaluant l'innocuité, la tolérabilité et la pharmacocinétique (PK) de l'administration prolongée d'islatravir via un implant expérimental à élution médicamenteuse sous-cutanée, dans le cadre de la prévention de l'infection au VIH. Les résultats de l'étude démontrent que l'implant a atteint des concentrations de médicament actif supérieures au seuil PK pré-spécifié à 12 semaines sur les trois doses d'islatravir étudiées. Sur la base de ces résultats, Merck prévoit de lancer un essai de phase II pour explorer davantage le potentiel d'un implant sous-cutané contenant de l'islatravir. 'Nous savons que la prophylaxie préexposition peut avoir un impact positif sur la réduction de la propagation du VIH et nous sommes impatients d'évaluer davantage notre implant dans le but de développer de nouvelles options à long terme pour la prévention du VIH', a déclaré le Dr Joan Butterton, vice-président chez Merck Research Laboratories.

