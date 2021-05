Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : l'introduction d'Organon aura lieu le 3 juin Cercle Finance • 03/05/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - La mise en Bourse d'Organon, la nouvelle entité de Merck regroupant ses activités dans la santé des femmes, interviendra le 3 juin, a annoncé lundi le groupe biopharmaceutique américain. L'annonce a été officialisée ce matin en préambule d'une réunion avec la communauté financière, au cours de laquelle Merck doit présenter les perspectives de sa filiale. Organon, qui est présent dans 58 pays, dispose d'un portefeuille composé de 60 médicaments et d'un effectif de quelque 10.000 salariés, souligne le groupe dans un communiqué. Le nouvel ensemble devrait générer cette année une croissance entre 1% et 5% ,avec un conseil d'administration majoritairement composée de femmes, ajoute-t-il. Organon répondra d'abord aux besoins des femmes dans les domaines de la contraception, de la fertilité, ainsi que des pathologies liées à la santé féminine, mais la filiale devrait également détenir des médicaments biosimilaires en immunologie, en oncologie et en dermatologie, mais aussi dans le traitement de la douleur, le respiratoire et les troubles cardiovasculaires. Cette scission intervient alors que Merck se recentre sur l'oncologie, les vaccins et les médicaments hospitaliers (VIH et antibiothérapie).

