Merck : l'Europe approuve Keytruda pour le cancer colorectal

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé le Keytruda comme traitement de première intention des patients adultes atteints de cancer colorectal avec une forte instabilité micro-satellitaire métastatique (MSI-H) ou à déficit de réparation des mésappariements (dMMR). Cette approbation est basée sur les résultats de l'étude pivot de phase 3 KEYNOTE-177, dans laquelle la monothérapie KEYTRUDA a réduit de manière significative le risque de progression de la maladie ou de décès de 40% par rapport à la chimiothérapie classique. Cette approbation permet la commercialisation de Keytruda en monothérapie dans les 27 États membres de l'Union européenne (UE) plus l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et l'Irlande du Nord ainsi qu'en Grande-Bretagne.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.30% MERCK NYSE -0.99%