Merck : l'épidémie de Covid affecte les résultats

(CercleFinance.com) - Merck a fait état jeudi de résultats de premier trimestre moins bons que prévu, l'épidémie de coronavirus ayant pesé sur son activité, notamment au niveau des vaccins. Le bénéfice net du groupe pharmaceutique américain s'est établi à moins de 3,2 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit 1,25 dollar par action, en baisse d'environ 1% d'une année sur l'autre. Hors éléments exceptionnels, le résultat par action ressort à 1,40 dollar par action, alors les analystes financiers anticipaient autour de 1,60 dollar d'après le consensus. Le chiffre d'affaires est resté stable, à 12,1 milliards de dollars, contre un consensus établi à 12,6 milliards. Les ventes du Keytruda - le traitement vedette contre le cancer mis au point par le géant pharmaceutique - ont néanmoins bondi de 19% à 3,9 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice, Merck dit toujours prévoir de dégager un bénéfice par action, hors exceptionnels, compris entre 6,48 et 6,68 dollars.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -2.57% MERCK NYSE 0.00%