Merck : l'EMA entame un examen continu du molnupiravir information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) fait savoir aujourd'hui que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a lancé un examen continu portant sur le molnupiravir en tant que traitement du COVID-19 chez les adultes. Le CHMP a pris cette décision alors que les résultats préliminaires de certaines études suggèrent que le médicament peut réduire la capacité du SRAS CoV 2 à se multiplier dans le corps. L'examen continu se poursuivra jusqu'à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour que la société puisse soumettre une demande formelle d'autorisation de mise sur le marché, précise l'EMA.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.11% MERCK NYSE -0.04%