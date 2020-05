Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : l'assemblée générale se tiendra en mode 'virtuel' Cercle Finance • 08/05/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que son assemblée générale annuelle , prévue le jeudi 26 mai, se déroulerait en mode 'virtuel' après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans l'Etat du New Jersey, où le groupe pharmaceutique est implanté. Le géant américain de la santé - qui dit vouloir protéger la santé de ses investisseurs, de ses dirigeants et de ses salariés - explique qu'aucun actionnaire ne sera admis à la réunion. Les actionnaires pourront en revanche participer à l'événement, soumettre leurs votes et poser leurs questions via une plateforme d'échange en ligne.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.93% MERCK NYSE 0.00%