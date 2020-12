Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : l'AEM émet un avis favorable sur le Keytruda Cercle Finance • 11/12/2020 à 15:56









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (AEM) avait émis un avis favorable recommandant l'approbation du Keytruda en monothérapie pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique. Cette recommandation s'appuie sur les résultats d'une étude pivot de phase 3 démontrant que Keytruda engendre une amélioration significative de la survie sans progression, par rapport à la chimiothérapie qui est la norme de soins actuelle. La recommandation du CHMP va maintenant être examinée par la Commission européenne pour l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Une décision finale est attendue au premier trimestre 2021, indique Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.29% MERCK NYSE +0.33%