Merck : l'acquisition de Themis est bouclée

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de Themis, une société autrichienne spécialisée dans le développement de vaccins contre les maladies infectieuses et les thérapies immunitaires contre les cancer. Le laboratoire américain explique que l'opération va notamment lui permettre d'accélérer le développement d'un projet de vaccin contre la rougeole qui pourrait être utilisé contre le Covid-19. Ce vaccin candidat, actuellement en phase de développement pré-clinique, pourrait commencer à faire l'objet d'essais cliniques d'ici à la fin de l'année. Plus tôt cette semaine, Merck avait bouclé l'acquisition de Quantified Ag, une entreprise spécialisée dans les données et l'analyse de la température des bovins afin de détecter d'éventuelles maladies à un stade précoce.

