Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : l'acquisition d'Acceleron est finalisée information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition de la société biopharmaceutique américaine Acceleron, une opération qui va lui permettre de renforcer son portefeuille dans l'hypertension artérielle. 'Il s'agit d'une opportunité importante et stratégique pour le groupe qui va pouvoir continuer à faire croître ses projets dans les traitements cardiovasculaires', s'est félicité Rob Davis, le directeur général de Merck, cité dans un communiqué. Spécialisé dans l'ingénierie des protéines TGF-bêta, Acceleron a mis au point le sotatercept pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP), un médicament expérimental désormais entré en essais de phase III. Merck avait annoncé le lancement d'une offre publique d'achat sur Acceleron Pharma le mois dernier dans le cadre d'une opération estimée à près de 10,9 milliards de dollars.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.18% MERCK NYSE 0.00%