Merck: l'ACIP recommande le Capvaxive chez les +65ans

(CercleFinance.com) - Merck fait savoir que le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a recommandé à l'unanimité le Capvaxive (vaccin conjugué pneumococcique 21-valent) pour la vaccination des adultes de 65 ans et plus contre le pneumocoque.



Cette recommandation inclut également des directives pour les adultes de 19 à 64 ans sous certaines conditions médicales.



Capvaxive est conçu pour prévenir les maladies invasives et la pneumonie causées par plusieurs souches de Streptococcus pneumoniae.





