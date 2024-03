Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: vise un retour à la croissance organique en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net du groupe a diminué de 5,6 % pour atteindre 20 993 millions d'euros en 2023 (-1,6 % en organique).



L'EBITDA a baissé de 14,2 % pour atteindre 5 879 millions d'euros (-9,0 % en organique).



' L'excellente performance des ventes et des bénéfices de Healthcare démontre les avantages du modèle commercial diversifié de Merck.



Le bénéfice par action s'élève à 8,49 E. Sur cette base, la direction proposera à l'Assemblée générale annuelle du 26 avril 2024 un dividende de 2,20 E par action. Cela correspond au dividende de l'année précédente.



'Nous avons enregistré des résultats solides au cours de l'année de transition 2023, malgré des conditions de marché difficiles, ce qui démontre la solidité de nos activités. Nos activités diversifiées continueront à bénéficier des opportunités de croissance attrayantes du marché également à moyen terme ', a déclaré Belén Garijo, présidente du conseil d'administration et DG de Merck.



'À présent, nous nous concentrons pleinement sur le retour progressif à la croissance au cours de l'exercice 2024, tout en définissant notre feuille de route stratégique pour assurer une croissance rentable et durable à long terme pour Merck.'



Au niveau des prévisions pour l'exercice 2024, la direction vise un retour à la croissance organique. La croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA devra être légère à modérée.





