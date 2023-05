Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: vise 25 milliards d'euros de CA d'ici 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 5,3 milliards d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 1,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente. La hausse organiquement est de 0,8%.



' La croissance des ventes est notamment attribuable à la Santé, qui a enregistré une progression significative de son activité avec les nouveaux médicaments ' indique le groupe. Le chiffre d'affaires du secteur Santé a progressé de 6,2%, à 1 905 millions d'euros.



L'EBITDA a diminué de −2,6% (organiquement −1,7%) à 1 587 millions d'euros. ' Les principales raisons en sont le recul de l'activité Display Solutions ainsi que la baisse significative des contributions aux bénéfices des ventes liées au Covid-19 ' précise la direction. Le BPA s'élève à 2,36 E.



Merck KGaA prévoit pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires net compris entre 21,2 et 22,7 milliards d'euros (2022 : 22,2 milliards d'euros) avec une croissance organique de 1% à 4%, un EBITDA de 6,7 milliards (2022: 6,8 milliards d'euros) et un BPA de 8,80 E à 9,90 E.



' Nos moteurs de croissance structurels restent intacts. Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif à moyen terme de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025. ' a déclaré Belén Garijo, DG de Merck.





