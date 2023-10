Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: vers un retour à la croissance en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Après un exercice 2023 'de transition', le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck KGaA prévoit de renouer avec la croissance l'an prochain, a-t-il annoncé jeudi lors d'une journée d'investisseurs.



En raison d'un environnement économique 'difficile' dans les secteurs des sciences de la vie et de l'électronique, l'entreprise diversifiée prévoit des ventes globalement stables cette année.



Plus précisément, le groupe de Darmstadt anticipe un chiffre d'affaires allant de 20,5 à 21,9 milliards d'euros cette année, soit une évolution comprise entre −2% et +2% en données organiques.



A moyen terme, Merck dit toujours envisager une croissance de 7% à 10% pour son activité de sciences de la vie, de l'ordre de 5% dans la pharmacie et de 3% à 6% pour ce qui concerne l'électronique.



Au-delà de 2025, il se dit bien positionné pour bénéficier de 'mégatendances' structurelles dans des domaines tels que les vecteurs viraux, les conjugués anticorps-médicaments ou l'ARN messager.



Toutes ces annonces étaient bien accueillis à la Bourse de Francfort, où le titre signait jeudi la troisième plus forte hausse de l'indice DAX avec un gain de plus de 4%.





