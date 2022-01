Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: une acquisition dans l'ARN messager information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition d'Exelead, un groupe américain de sous-traitance pharmaceutique (CDMO), pour un montant de 780 millions de dollars.



Le laboratoire allemand explique qu'Exelead s'est spécialisé dans la production de préparations injectables complexes, telles que les nanoparticules lipidiques, utilisées dans la fabrication des vaccins à ARN messager (ARNm) contre le Covid.



Dans son communiqué, Merck souligne que l'opération s'inscrit dans le sillage du rachat, l'an dernier, d'AmpTec, une société basée à Hambourg qui s'est elle aussi spécialisée dans les technologies liées à l'ARN messager.



L'acquisition d'Exelead devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre.





