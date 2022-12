Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Merck KGaA prend près de 2% à Francfort avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 184 à 210 euros, sur le titre du groupe de santé, de sciences de la vie et d'électronique.



'En tant que conglomérat, deux des trois divisions de Merck doivent être performantes pour que le titre soit réévalué', indique le broker dans le résumé de sa note, jugeant cela possible au vu de perspectives qu'il voit pour la division santé en 2023.





Valeurs associées MERCK XETRA +1.77%