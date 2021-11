Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : résultats positifs pour un anti-parasitaire information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a déclaré mardi qu'une étude clinique de phase III avait fait apparaître des résultats positifs pour son médicament Arpraziquantel dans le traitement de la schistosomiase, une maladie parasitaire tropicale. Le groupe de Darmstadt (Allemagne) explique que l'essai a atteint son critère d'évaluation principal en parvenant à guérir des enfants de trois mois à six ans, une population qui constituait le coeur de cible de l'étude. La schistosomiase - qui se transmet par voie transcutanée en nageant ou en pataugeant dans des eaux douces contaminées - se traduit par une infestation de l'appareil digestif ou génito-urinaire, avec des symptômes allant de la fièvre aux diarrhées. D'après Merck, la maladie touche environ 50 millions d'enfants chaque année.

