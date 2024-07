Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: repli du titre, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% alors qu'UBS a abaissé son objectif de cours.



UBS réitère sa note d'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 178 E (au lieu de 186 E) ce qui représente encore un potentiel de hausse de 18%.



'Nous révisons notre note objectif après l'échec du xevinapant dans le cancer de la tête et du cou. Nous continuons d'apprécier les bioprocédés et les moteurs de récupération des semi-conducteurs au cours du deuxième semestre et en 2025' indique UBS.



Merck a annoncé l'arrêt d'un essai clinique de phase III évaluant un traitement expérimental du cancer de la tête et du cou. Le groupe allemand explique avoir pris sa décision suite à un avis du comité indépendant de suivi de l'étude, qui a estimé qu'il était peu probable que celle-ci atteigne son objectif principal, à savoir une progression de la survie des patients.



Merck KGaA a confirmé pour 2024 ses prévisions qualitatives avec un retour à la croissance organique. Il prévoit ainsi des revenus de 20,6 à 22,1 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 5,7 à 6,3 milliards, ainsi qu'un BPA ajusté de 8,05 à 9,10 euros.





