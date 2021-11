Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Merck KGaA indique relever ses objectifs pour 2021, visant désormais un BPA ajusté entre 8,50 et neuf euros, un EBITDA ajusté entre six et 6,3 milliards d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 19,3 et 19,85 milliards. Le groupe allemand publie au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en repli de 4,3% à 2,24 euros, et un EBITDA ajusté en baisse de 8,7% à 1,6 milliard d'euros du fait d'une reprise de provision enregistrée un an auparavant (+16,2% sans cet effet). Il a vu ses revenus augmenter de 11,8% à cinq milliards, avec une croissance organique de 10,9% tirée principalement par ses activités de sciences de la vie (+17,1%) qui ont bénéficié d'une demande accrue du fait de la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées MERCK XETRA -1.07%