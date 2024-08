Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: relève ses objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 11:19









(CercleFinance.com) - Grâce à la bonne performance commerciale de la Santé et de l'Electronique, le chiffre d'affaires du Groupe au deuxième trimestre 2024 a progressé de 1,7% en organique. Au total, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 0,9% à 5 352 millions d'euros.



L'EBITDA est en baisse organique de 0,8% à 1,5 milliard d'euros contre une base de comparaison élevée.



'Les secteurs de la santé et de l'électronique enregistrent une croissance organique des ventes. Le marché des matériaux semi-conducteurs d'IA atteint une inflexion. Les prises de commandes de Process Solutions continuent de s'améliorer en séquentiel et en glissement annuel' indique le groupe.



Merck relève ses objectifs pour 2024 ainsi que pour les secteurs d'activité de la Santé et de l'Électronique. Le groupe s'attend à un Chiffre d'affaires net compris dans une fourchette de 20,7 à 22,1 milliards d'euros et une croissance organique de +2% à +5% (précédemment : 20,6 milliards d'euros à 22,1 milliards d'euros ; croissance organique de +1% à +5%).



L'EBITDA devrait être compris dans une fourchette de 5,8 à 6,4 milliards d'euros avec une croissance organique de +4% à +10% (précédemment : 5,7 milliards d'euros à 6,3 milliards d'euros ; croissance organique de +1% à +7%). Le BPA est désormais attendu entre 8,20 E à 9,30 E (auparavant : 8,05 E à 9,10 E).





Valeurs associées MERCK 167,90 EUR XETRA +1,27%