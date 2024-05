Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: protocole d'accord avec un institut sud-coréen information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck a annoncé jeudi la conclusion d'un protocole d'accord avec l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST).



Dans un communiqué, Merck indique que sa collaboration avec l'instance académique sera surtout axée autour des projets de recherche et développement (R&D) destinés aux applications industrielles, notamment dans les biotechnologies.



'Faire avancer la recherche et préparer la prochaine génération de scientifiques est un élément clé de la découverte de médicaments', a souligné Matthias Heinzel, le patron de la branche de sciences de la vie de Merck.



Dans le cadre du partenariat, Merck compte fournir aux chercheurs du KAIST des composés issus de son portefeuille, tout en leur offrant des opportunités de développement.



Merck dit aussi vouloir établir un laboratoire commun dédié à des thématiques comme l'analyse des matériaux, le développement de nouveaux médicaments ou les technologies en '-omique', dont la génomique.



Cet accord intervient alors que Merck, qui est présent depuis une trentaine d'année en Corée du Sud, a récemment annoncé son intention d'investir quelque 300 millions d'euros dans la construction d'un nouveau site de biotransformation à Daejeon, le siège historique du KAIST.





Valeurs associées MERCK 165.75 EUR XETRA -1.63%