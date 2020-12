Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : plusieurs projets avec Physiomics Cercle Finance • 17/12/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - L'entreprise britannique Physiomics a déclaré jeudi que son client allemand Merck KGaA s'était engagé dans plusieurs projets pour 2021, représentant une valeur totale de 270 000 livres (environ 300 000 euros). Selon le cabinet de conseil en oncologie britannique, ces projets devraient être achevés au cours des six à huit premiers mois de l'année civile suivante. Physiomics a déclaré qu'il s'attendait à ce que de nouveaux contrats soient signés avec le fabricant de médicaments allemand l'année prochaine, les commandes initiales devant dépasser les 250 000 livres annoncées à la fin de 2019. Physiomics s'attend donc à ce que sa longue relation avec Merck KGaA se poursuive.

Valeurs associées MERCK XETRA +1.02%