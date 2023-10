Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: partenariat stratégique avec le chinois Hengrui information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 10:09









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé lundi la conclusion d'un accord de collaboration stratégique avec le chinois Hengrui, avec lequel il compte développer un inhibiteur de PARP et un conjugué anticorps-médicaments dans le domaine de l'oncologie.



Aux termes du partenariat, le groupe pharmaceutique allemand disposera des droits en vue de commercialiser en dehors de Chine le puissant inhibiteur de PARP-1 de nouvelle génération mis au point par Hengrui.



L'accord prévoit aussi l'octroi d'une licence exclusive, hors Chine, sur les droits d'un conjugué anticorps-médicaments, avec la possibilité de co-promouvoir les deux actifs sur le marché chinois.



Dans un communiqué, Merck dit beaucoup miser sur des technologies comme les inhibiteurs d'ATR, la mutation du gène ATM, l'activation de DNA-PK ou les inhibiteurs de PARP dans le traitement du cancer.



Merck précise qu'il prévoit de verser à Hengrui un premier paiement initial de 160 millions d'euros, qui pourrait être suivi d'un total de 1,4 milliard d'euros, notamment sous formes de redevances, en fonction de l'avancée des projets.



Coté à la Bourse de Francfort, le titre Merck chutait de plus de 5% lundi matin après ces annonces.





Valeurs associées MERCK XETRA -3.99%