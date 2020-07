Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : ouvre un nouveau centre à Shanghai Cercle Finance • 10/07/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - MilliporeSigma, l'unité des sciences de la vie et de la haute technologie de Merck en Allemagne, a inauguré aujourd'hui un nouveau centre de collaboration à Shanghai, le plus grand de la société, qui compte neuf centres dans le monde. D'une superficie d'environ 10 000 m2, le tout nouveau centre 'M Lab' de l'entreprise est situé à Pudong, au coeur de la communauté des sciences biomédicales et de la recherche à Shanghai. Le centre propose des solutions et des services personnalisés qui aident les sociétés biopharmaceutiques et biologiques à améliorer leurs processus de la découverte de médicaments, du développement à la fabrication. ' Les fabricants de médicaments peuvent explorer des techniques innovantes et travailler côte à côte avec les scientifiques et les ingénieurs de l'entreprise pour résoudre les problèmes de processus et de production '. 'Avec l'essor de l'industrie pharmaceutique en Asie et l'accent mis sur les nouvelles thérapies médicamenteuses, nous constatons une augmentation de la R&D sur les traitements de pointe, y compris les thérapies cellulaires et génétiques en Chine', a déclaré Udit Batra, DG de MilliporeSigma.

