Merck KGaA : nouveau centre technologique en Chine

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck KGaA a annoncé vendredi son intention de construire en Chine un nouveau centre technologique dédié à son électronique de pointe. Le site, basé à Shanghai et qui doit afficher une superficie de 3.300 m2, sera notamment consacré à ses activités de matériaux de semi-conducteurs, qui connaissent une forte croissance dans le pays à l'heure actuelle. Merck dit fournir plus de 150 références de produits à une centaine de fabricants de puces dans le pays à l'heure actuelle. Le nouveau centre technologique, qui fera l'objet d'un investissement de 18 millions d'euros, est censé ouvrir dans le courant du premier semestre de l'année 2022. Merck indique avoir également l'intention de renforcer, toujours du côté de Shanghai, ses capacités en matière d'optoélectronique, notamment en ce qui concerne les technologies d'écran OLED.

Valeurs associées MERCK XETRA -0.48%